Нижний Новгород, , 17:31 — REGNUM В Нижегородской области продлевается режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности губернатор Глеб Никитин.

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Так, период, на который работающие пожилые жители региона могут взять больничный, продлевается до 28 марта. До указанной даты рекомендуется соблюдать режим самоизоляции и беременным женщинам. Работодателям необходимо сохранить для них дистанционный формат работы.

Кроме того, рекомендуется продолжать соблюдение самоизоляции людям с хроническими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, в то же время в области снимаются ряд ограничений, действующих при проведении церемоний бракосочетания. Теперь на свадебной церемонии в помещении могут присутствовать одновременно 20 человек, включая ведущего, торжества на открытых площадках могут проходить при участии 50 человек. При этом сохраняются требования о наличии 4 кв метров площади на каждого в помещениях и 10 кв метров на одного человека — на открытом воздухе.

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