Петропавловск-Камчатский, , 04:00 — REGNUM На Камчатке по данным федерального портала стопкоронавирус. рф, с 4 марта резко увеличилось число смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом — скончались 18 человек. Только за последние сутки жертвами COVID-19 стали ещё три жителя края, за весь период пандемии — 136, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщили в региональном оперативном штабе, за последние 24 часа на Камчатке выявили ещё 22 случая заражения коронавирусом (днём ранее — 22). Всего в крае инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 13 749 человек.

Ещё 28 пациентов успешно завершили лечение от COVID-19 и были выписаны. За всё время с болезнью на Камчатке справились 12 489 человек. Продолжает лечение в стационарах 171 носитель коронавируса, за 24 часа их число увеличилось на шесть пациентов. Из 344 специально развёрнутых в ковидных госпиталях коек свободными остаются 173. У 113 больных на фоне COVID-19 диагностирована пневмония.

На Камчатке за весь период пандемии провели более 318 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за прошедшие сутки выявили ещё 30 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 29). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 21 289 человек, за неделю с 1 по 7 марта — у 287.