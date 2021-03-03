Казань, , 12:29 — REGNUM В Татарии за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 49 человек. Днем ранее COVID-19 выявили у 53 жителей республики. По состоянию на 3 марта, носителями коронавируса числятся 18 131 человек. Выздоровели в общем итоге 14 783 пациента, за сутки — 91 человек. С начала наблюдения подтверждены 343 летальных исхода от последствий инфицирования SARS-CoV-2, пять — за сутки, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа заболевших за минувший день госпитализировали 22 пациента, 27 — лечатся на дому. Больше всего инфицированных выявлено среди жителей в возрасте от 30 до 50 лет — 13 человек, от 50 до 60 лет — 12 зараженных, трое — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 25 новых носителей вируса, один проживает в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, в Казани только за февраль было проверено 11 692 единицы общественного транспорта на 342 контрольных точках. Профилактические рейды по выявлению нарушителей масочного режима в общественном транспорте проходят на регулярной основе.

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