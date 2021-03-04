Пенза, , 07:25 — REGNUM В Пензенской области количество жертв заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 4 марта достигло 449 человек. За сутки скончались три пациента, как и накануне. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Среди погибших — две женщины 1953 и 1958 годов рождения и один мужчина 1957 года рождения. Пациенты страдали ожирением, атеросклерозом аорты, гипертонической болезнью, артериальной гипертензией, хронической ишемической болезнью сердца и другими патологиями.

Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области привили от коронавируса, по информации на 3 марта, почти 33 тыс. человек. В лидерах по иммунизации населения Бессоновский, Городищенский, Шемышейский, Пачелмский и Тамалинский районы.

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