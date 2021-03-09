Абакан, , 06:47 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 марта в правительстве республики.

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За всё время COVID-19 в Хакасии диагностирован у 21 483 человек. Выздоровел 20 521 человек, в том числе четверо — за последние сутки.

Лечение в стационарах в настоящее время проходят 138 пациентов с коронавирусом. 23 человека находятся в тяжёлом состоянии, в том числе пятеро пациентов — на ИВЛ.

Напомним, 8 марта в Хакасии было выявлено 19 носителей коронавируса, выздоровели четыре человека.

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