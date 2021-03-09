Барнаул, , 07:44 — REGNUM По данным оперативного штаба Алтайского края, на 9 марта в процессе вакцинации от COVID-19 задействованы 64 959 (+61 за сутки) жителей региона. Из них 37 832 пациента получили первую прививку и 27 127 получили полный комплект прививки «Гам-Ковид-Вак» (компонент I + компонент II).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Всего на Алтай поступило 80 642 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2.

Напомним, в Алтайском крае проживает более двух миллионов человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 9 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2438 человек, причём 50 из них добавили в сводку за праздничные дни (6−8 марта 2021 года).

egnum.ru/news/accidents/3209247.html