Ханты-Мансийск, , 10:54 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 101 случай.

С начала пандемии на 8 марта в Югре зарегистрировано 52 284 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 50 318 человек, скончались 760 пациентов с COVID-19.