Ханты-Мансийск, 8 марта 2021, 10:54 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 марта сообщает региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 101 случай.
С начала пандемии на 8 марта в Югре зарегистрировано 52 284 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 50 318 человек, скончались 760 пациентов с COVID-19.