Нижний Новгород, , 15:10 — REGNUM Родители нижегородских школьников жалуются на то, что их дети подвергают свое здоровье риску из-за своеобразного толкования мер по борьбе с коронавирусом чиновниками и руководством общеобразовательных учреждений, пишут местные СМИ.

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По их словам, ученики начальных классов вынуждены подолгу стоять на улице в сильные морозы, поскольку их не пускают в здание школы без учителя.

«Детей не пускают даже в фойе. Объясняют подобные меры необходимостью соблюдения COVID-ограничений, а именно — разделением потока учащихся из-за угрозы распространения коронавируса», — возмущаются родители в соцсетях.

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