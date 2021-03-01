Архангельск, , 15:11 — REGNUM В Архангельской области прививку от COVID-19 сделали 23 188 человек, из них 7241 уже завершил вакцинальный комплекс. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Всего с начала прививочной кампании в область поступило 38 852 дозы вакцины, в том числе по 500 доз — для сотрудников УМВД и УФСИН.

В настоящее время в регионе функционируют 56 пунктов вакцинации, которые оснащены необходимым оборудованием для обеспечения надлежащих условий хранения иммунобиологических препаратов.