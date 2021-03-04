Ростов-на-Дону, , 12:11 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 22 летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 марта.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекции, 11 женщин в возрасте от 46 до 84 лет и 11 мужчин в возрасте от 52 до 95 лет. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

За весь период пандемии в Ростовской области умерли 3 тыс. 180 пациентов с COVID-19.

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