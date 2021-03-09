Чита, , 07:37 — REGNUM Для качественного проведения вакцинации от коронавируса более 600 забайкальских медработников прошли специальное обучение. Как пояснила министр здравоохранения региона Оксана Немакина, обучены 205 врачей и 454 средних медицинских работника.

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«Этого достаточно, чтобы обеспечить полностью всю работу пунктов вакцинации, которые работают на сегодняшний день и которые планируется открывать в качестве мобильных бригад, передвижных ФАПов», — сказала глава минздрава края.

Процесс обучения организован в медицинских организациях и учебных заведениях. Всю координацию осуществляет министерство здравохранения Забайкальского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 9 марта 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 39 587 человек, причём 369 из них обнаружили за праздничные дни (6−8 марта 2021 года). В регионе работает 52 пункта вакцинации и пять передвижных ФАПов в Карымском, Нерчинском, Петровск-Забайкальском, Читинском, Хилокском районах.

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