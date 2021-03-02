Нижний Новгород, , 12:05 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 2 марта исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 296 432 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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В среднем за неделю охват тестированием составил 129,7 теста на 100 тыс. населения. Показатель продолжает падать в течение нескольких недель подряд.

За минувшие сутки обследованы на коронавирус 3389 нижегородцев. Накануне тесты сдали 4676 жителей области.

По сравнению с объёмом тестирования в ноябре прошлого года, когда ежедневно проводилось до 18 тыс. исследований, охват тестированием значительно снизился.

Отметим, по данным Росстата на 1 января 2020 года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки 12 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 13 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2485 человек.

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