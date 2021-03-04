Москва, , 12:53 — REGNUM Тенденция к стабилизации и даже снижению заболеваемости COVID-19 заметна в России. Об этом главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико заявил 4 марта в ходе научно-практической конференции об иммунопрофилактике инфекционных болезней в период пандемии.

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Он отметил, что Россия находится в неблагополучной ситуации по коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в стране, по данным оперштаба, зафиксировали 11 385 новых случаев COVID-19.

«Хотя тенденции есть заметные к стабилизации и даже к снижению заболеваемости, но тем не менее в этот период важна вакцинация», — сказал Брико.

Он отметил также, что по итогам 2020 года в России до 2,7 млн увеличилось количество случаев внебольничных пневмоний. В 2011—2019 годах таких случаев было около 580 тыс.

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