Томск, , 14:15 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 32 случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 марта в областном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Всего в регионе выявлено 30 620 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 28 930 человек. За последние сутки список выздоровевших в регионе пополнился 74 фамилиями.

Напомним, 8 марта в Томской области было выявлено 36 носителей коронавируса, выздоровел 91 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Томская область получила уже почти 35 тысяч доз вакцины от коронавируса