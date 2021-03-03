Саратов, , 09:24 — REGNUM Во всех муниципальных районах Саратовской области для вакцинации населения от новой коронавирусной инфекцией развернули 81 прививочный пункт. Ожидаются дополнительные машины с холодильным оборудованием для транспортировки вакцины, сообщил замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

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Всего в Саратовскую область поступило более 97,5 тыс. доз вакцины. Привито, по данным на 2 марта, свыше 67 тыс. человек, из них 45% — пожилые граждане.

На стационарном лечении находятся 1 724 пациента, из них у 1 329 человек лабораторно подтвержден COVID-19. Количество свободных коек для приема больных составляет 334, или 16,2% от развернутых коек. Амбулаторную помощь оказывают 1 714 пациентам, уточнил Шувалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области по состоянию на 3 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 50 083 человек, за сутки инфицированы 188 жителей. Накануне заболели 190 человек. Выздоровели с начала пандемии 45 197 пациентов, или 90,2%, за сутки — 157 человек. Всего скончались 649 саратовцев.

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