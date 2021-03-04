Абакан, , 06:46 — REGNUM Ещё четыре пациента с коронавирусоми скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 марта в республиканском правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Умерли две женщины в возрасте 87 лет и двое мужчин — 55-летний и 64-летний.

За весь период пандемии в Хакасии жертвами COVID-19 стали 459 человек, в том числе 335 человек старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 марта в республике выявлено 21 376 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 20 379 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии выявлено 17 новых носителей коронавируса