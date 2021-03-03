Кемерово, , 09:14 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на сегодня, 3 марта, за прошедшие сутки выявлено 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — столько же. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Кемерово — 13, Новокузнецк — девять, Белово — три, Анжеро-Судженск — три, Междуреченск — три, Мыски — два, Осинники — два, Кемеровский МО — два, Промышленновский МО — два, Яшкинский МО — два; Березовский, Калтан, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Прокопьевск, Тайга, Юрга, Крапивинский МО, Ленинск-Кузнецкий МО, Тисульский МР, Топкинский МО, Яйский МО — по одному», — уточняется в оперативном сообщении. За это же время 53 пациента выздоровели, один скончался.

Всего в Кузбассе выявлено 31 886 случаев заражения коронавирусом, 31 003 человека выздоровели, 559 пациентов скончались.