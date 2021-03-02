Ижевск, , 11:36 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 2 марта выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 75 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 28 447 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей коронавируса — трое детей в возрасте до 14 лет и 16 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны 89 человек, всего в республике выздоровел с начала пандемии 25 110 человек. 364 жителя Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие скончались два жителя республики, накануне также было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2973 человека.

Резкое снижение прироста новых носителей коронавируса в республике произошло с 31 января, когда было выявлено 124 новых случая заражения, на 1 февраля — 90 новых носителей SARS-CoV-2. С этого момента ежедневный прирост носителей коронавируса не превышает 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Ижевске на базе Республиканской клинической больницы №1 1 марта открылся центр профпатологии. Здесь работают врачи специализированного амбулаторно-поликлинического отделения, а также врачи профпатологи. Также в состав центра включили круглосуточные стационарные койки.

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