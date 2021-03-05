Махачкала, , 14:35 — REGNUM В Дагестане прививки от коронавируса сделали уже 15 193 дагестанца. Такие данные приводит 5 марта минздрав республики. Несмотря на призывы властей субъекта и разъяснения в средствах массовой информации и соцсетях о пользе прививки, жители региона по-прежнему не спешат на пункты вакцинации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Если учесть, что для создания коллективного иммунитета вакцинацией планируется охватить до 60% населения России, то в Дагестане, численность жителей которого составляет около 3,132 млн человек, прививки должны получить около 1,897 дагестанцев. С начала массовой прививочной кампании в вакцинации приняли участие лишь 0,8% от этого числа.

Между тем власти республики напоминают о сложной ситуации в Дагестане в начале пандемии, когда пришлось просить помощи у федеральных властей в борьбе с опасным вирусом. Согласно данным федерального оперативного штаба на 5 марта, число носителей коронавируса в субъекте достигло 29 988 человек, из них выздоровели 27 729 пациентов. Не удалось спасти 1356 человек.