Элиста, , 10:57 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 4 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 298 жителей Калмыкии.

ИА REGNUM напоминает, что в Республике Калмыкия за весь период пандемии зарегистрировано 19 тыс. 182 случая заражения коронавирусом, из них выздоровели 18 тыс. 178 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии скончался ещё один пациент с коронавирусом