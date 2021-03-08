Москва, , 23:46 — REGNUM Более 30 представителей Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации, которые ранее заболели COVID-19, выздоровели за прошедшие сутки в стране. Об этом 8 марта говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

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«За прошедшие сутки в ВС РФ после прохождения лечения выздоровело 34 военнослужащих, — говорится в сообщении. — Общая численность выздоровевших… увеличилась до 31 508 человек».

Как передавало ИА REGNUM, 8 марта федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за прошедшие сутки в РФ выявлено 10 253 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

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