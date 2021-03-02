Санкт-Петербург, 2 марта 2021, 07:12 — REGNUM Для иммунизации населения Новгородской области от коронавирусной инфекции использовано 74% от поступившей в регион вакцины.
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Первой дозой двухкомпонентной вакцины привиты более 17 тысяч жителей региона, завершили вакцинацию более трех с половиной тысяч человек, сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области.
Всего в регион с начала прививочной кампании поступило 23 342 дозы вакцины. Открыты 45 прививочных пунктов.
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