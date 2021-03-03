Екатеринбург, , 11:33 — REGNUM В Свердловской области подтвердили 159 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 2 марта 2021 года было зарегистрировано 153 носителя вируса SARS-CoV-2. Всего в области зафиксирован 78 181 случай заражения.

Диагноз подтвердили жителям Екатеринбурга (88 человек), Артемовского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхотурья, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Качканара, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижних Серёг, Первоуральска, Режа, Североуральска, Серова, Сухого Лога, Туринского городского округа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге пожаловались на «медицинских туристов», приезжающих в город и желающих поставить себе второй компонент вакцины от COVID-19.

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