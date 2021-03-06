Екатеринбург, , 08:52 — REGNUM В Центральном военном округе (ЦВО) Вооружённых сил России полную вакцинацию от коронавирусной инфекции по данным на 5 марта прошли более 40 тысяч военнослужащих, учащихся высших военных учебных учреждений и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

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Помимо частей и подразделений, дислоцированных в регионах Урала, Сибири и Поволжья, препарат также был доставлен на российские военные базы в Киргизии и Таджикистане.

«Вакцинация проходит добровольно и на основании письменного согласия военнослужащих. Перед вакцинацией проводится углублённый медицинский осмотр с термометрией и тестированием на наличие антител. После ввода препарата в течение получаса все военнослужащие находятся под наблюдением врачей», — отмечается в сообщении военного ведомства.

В настоящее время в ЦВО также проводится вакцинация участников парадных расчётов, Армейских международных игр и персонала военкоматов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 3 марта, более 300 тысяч российских военнослужащих уже получили прививки первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V».

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