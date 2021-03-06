Москва, , 10:24 — REGNUM С 1 апреля в Российской Федерации требование к работодателям перевести сотрудников в возрасте 65 и старше на удаленный режим работы становится рекомендательным. Соответствующее распоряжение подписано главой правительства России Михаилом Мишустиным.

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Напомним, что в связи с пандемией коронавируса в России от всех работодателей потребовали перевести всех сотрудников старше 65 лет на удаленный режим работы, где это позволяют производственные процессы.

Теперь же это лишь рекомендательная мера — вторая волна пандемии в России идет на спад.

Также Мишустин распорядился признать утратившим силу постановление правительства, которое устанавливало временные правила по оформлению электронных больничных для граждан старше 65 лет. Речь шла о том, что больничные листы оформлялись гражданам старше 65 лет в том случае, если правительство региона их проживания приняло решение об обязательной самоизоляции для таких граждан.