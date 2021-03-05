Калуга, , 16:56 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 95 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 5 марта. Днём ранее, 4 марта, в регионе было зарегистрировано 98 случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 30 тыс. 315 человек, 2016 человек находятся на лечении, 28 тыс. 35 человек выздоровели, 264 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (435), в Обнинске (174), Боровском (126) и Малоярославецком (111) районах.

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