Ростов-на-Дону, , 14:42 — REGNUM В Ростовской области за весь пандемийный год безработными были признаны 172 тыс. 89 человек, что в 3,7 раза больше, чем в 2019 году. Это следует из отчёта, представленного региональной службой занятости населения.

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В течение 2020 года в службу занятости населения с целью трудоустройства обратились 232 тыс. 432 человека, что составило 143,9% к показателю 2019 года. Уровень безработицы, говорится в докладе, составил 5,1%.

При этом, ряд интернет-изданий пишет, что резкий рост безработицы на Дону был связан не с массовыми увольнениями сотрудников, а людьми, которые ищут работу впервые в жизни. Получить статус безработного большому числу людей помогли упрощённый порядок регистрации и дополнительные меры материальной поддержки.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в 2021 году планируется трудоустроить минимум 110 тыс. человек.

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