Курган, , 12:33 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 57 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 24 зарегистрированы в Кургане, сообщает 7 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 58 случаев.

-Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 7 марта выявлено 18 082 случая заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 16 214 человек, скончались 322 пациентов с COVID-19