Екатеринбург, , 19:39 — REGNUM В Свердловской области не будут массово открывать прививочные пункты в торговых центрах, ведь тогда в регионе не хватит вакцины от COVID-19. Об этом заявил замминистра здравоохранения региона Сергей Турков на онлайн-брифинге.

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По словам Туркова, если в ТЦ активно прививать от коронавируса, то вакцины просто не хватит. «Сейчас нет достаточного количества вакцины — чтобы не выходить с минимальным количеством в торговые центры и устраивать ажиотаж», — сказал чиновник.

Власти намерены открыть одну дополнительную точку в одном из ТЦ региона в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одном из ТЦ Екатеринбурга провели выездную вакцинацию от COVID-19 при большом скоплении жителей.

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