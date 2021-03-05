Оренбург, , 12:27 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 76 случаев заражения коронавирусом, что на два больше предыдущего показателя, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Стоит отметить, суточный показатель остается стабильно ниже сотни с 24 февраля. В числе ограничительных мер указом губернатора оставлены самоизоляция для пожилых людей, запрет на работу ночных клубов и кальянных, а также продажа разливных напитков в магазинах.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 37 979 носителей коронавируса. Выздоровели 35 203 человека. На сегодняшний день в больницах лечение получают 548 пациентов, у которых диагностирован COVID-19.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 629 оренбуржцев. За последние сутки подтверждено шесть летальных исходов.

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