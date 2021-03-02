Брянск, , 10:51 — REGNUM 99 новых носителей коронавируса выявлены в Брянской области 2 марта, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество заражений превысило 33 тысячи. Выздоровели ещё 58 пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области подтверждены 33 тыс. 92 случая заражения инфекцией. Справились с болезнью 32 тыс. 203 человека.

В лабораториях проведены 460 тыс. 684 исследования на коронавирус, в том числе 300 тестов проверены за истекшие сутки.