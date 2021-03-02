Москва, , 09:48 — REGNUM Жители Москвы больше всего ждут отмены масочного режима (38%). Чаще об этом мечтают горожане 35−44 лет (42%), приводит данные рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Восстановления бесплатного проезда для людей старше 65 лет хочет 21%, среди москвичей старше 45 лет — 28%. За возобновление массовых мероприятий выступают 11%, среди молодёжи до 24 лет — 14%.

Лишь каждый седьмой (16%) считает, что снимать коронавирусные ограничения в Москве пока ещё рано.

Опрос проведен 26 февраля-1 марта. Опрошены 1600 москвичей старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр столицы Сергей Собянин в конце февраля заявил, что ограничительные меры могут быть отменены в течение двух месяцев.

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