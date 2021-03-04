Волгоград, , 14:24 — REGNUM В Волгоградской области 4 марта подтверждён 161 случай заражения коронавирусом — на восемь меньше, чем за предыдущие сутки. Инфекцией заразились уже свыше 50 тысяч человек. Выздоровели почти 48 тысяч жителей, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области зарегистрировали 50 тысяч 65 случаев заболеваний COVID-19. Завершили лечение выздоровлением 47 тыс. 892 человека, в том числе 155 выписаны за минувшие сутки.

В стационарах находятся 2369 взрослых и 18 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1373 пациента.