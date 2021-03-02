Магас, , 09:30 — REGNUM В Ингушетии в прививочной кампании против коронавируса принял участие уже 9371 человек. Из них второй компонент вакцины получили 2778 пациентов. Среди привитых доля людей пожилого возраста составляет около 12%. Всего получили прививки от COVID-19 1129 лиц старше 60 лет, в том числе второй компонент вакцины — 122 человека.

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Всего в республику поступило 11 462 дозы вакцины Гам-КОВИД-Вак. В начале марта ожидается поставка еще 400 доз.

По словам министра здравоохранения Ингушетии Рукият Торшхоевой, в республике созданы 14 прививочных центров на базе десяти медорганизаций. Кроме того, для удобства жителей работают пять передвижных пункта вакцинации.

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