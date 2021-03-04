Санкт-Петербург, , 22:15 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки госпитализированы 333 человека с COVID-19 и пневмонией. Это на 28,57% больше, чем в прошлый четверг, 25 февраля. Кроме того, по сравнению с тем же днём на 3,78% увеличилось количество зарегистрированных в медицинских организациях новых случаев COVID-19.

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Однако другие эпидемические показатели дают основания для оптимизма. Например, общее число пациентов с ковидом в стационарах и на амбулаторном лечении снизилось за неделю на 15,68%, а количество выздоровевших увеличилось на 13,39%.

«Совокупность показателей свидетельствует о значительном замедлении тренда на снижение распространения инфекции. Эффективной мерой, способной вернуть прежнюю динамику спада второй волны, а также предотвратить развитие третьей волны эпидемии, является массовая вакцинация населения», — заявил 4 марта Межведомственный координационный совет по борьбе с CIOVID-19 в Петербурге.

За весь период в Петербурге вакцинировано 267 676 человека, это составляет 4,9% от численности постоянного населения мегаполиса. Из них 129 439 полностью закончили цикл вакцинации. Неизрасходованный остаток вакцины в поликлиниках — 80 866 комплектов.

Добавим, что в настоящее время в городе развернуто 6924 койки под COVID-19 и внебольничные пневмонии, из них свободны 1647 коек, что составляет 23,8%. Доля тяжелых больных в стационарах составляет 26%. На ИВЛ находятся 198 пациентов.

Напомним, что 4 марта 2021 года — первая годовщина со дня официального подтверждения в Петербурге первого случая коронавирусной инфекции.

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