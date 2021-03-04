Саратов, , 12:27 — REGNUM В Саратовской области за сутки врачам не удалось спасти пять пациентов с коронавирусом. Таким образом, от последствий заражения инфекцией скончались 659 человек. Об этом 4 марта сообщает облминздрав.

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Погибли накануне четыре женщины и один мужчина в возрасте от 58 до 80 лет. Сутками ранее также скончались пятеро пожилых саратовцев.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 4 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 50 270 человек, за сутки инфицированы 187 жителей. Накануне заболели 188 человек. Выздоровели с начала пандемии 45 361 пациент, или 90,2%, за сутки — 164 человека.

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