Москва, , 11:55 — REGNUM В Российской Федерации за прошедшие 24 часа выявлено 10 595 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 7 марта, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 10 595 новых случаев заражения выявлены во всех 85 регионах России. Из них 11,6% не имеют клинических проявлений болезни. За сутки от COVID-19 скончались 368 человек. Выздороветь от коронавирусной инфекции за сутки смогли 11 574 человека.

Наибольший суточный прирост числа случаев заражения коронавирусом по-прежнему фиксируется в Москве — 1534 случая за 24 часа. На втором месте все также Санкт-Петербург — 968 случаев. Далее следуют: Московская область (773), Нижегородская область (383), Ростовская область (272).

Стоит отметить, что инфекционисты ожидают третий пик пандемии коронавируса в России в середине весны. Возможно, он не будет таким сильным, как второй.