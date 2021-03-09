Санкт-Петербург, , 12:55 — REGNUM В Новгородской области за последние сутки выявили всего 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 18 — в Великом Новгороде, сообщили 9 марта в региональном оперштабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Новый суточный показатель распространения инфекции в масштабах области оказался на четыре случая меньше, чем в предыдущие сутки, и на восемь случаев меньше, чем два дня назад.

Всего с начала пандемии в Новгородской области выявлены 27 700 случаев инфицирования (из них 12 054 — в Великом Новгороде), выздоровели за это время 24 380 человек, в том числе 83 человека выписаны за последние сутки.

Жертвами COVID-19 в регионе стали 115 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Новгородская область держится на «плато» по новым случаям коронавируса