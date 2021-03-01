Казань, , 11:41 — REGNUM В Татарии за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 52 человек. Днем ранее COVID-19 выявили у 54 жителей республики. Всего зарегистрировано по состоянию на 1 марта 18 029 случаев инфицирования. Выздоровели в общем итоге 14 585 пациентов, за сутки — 10 человек. С начала наблюдения подтверждены 333 летальных исхода от последствий инфицирования SARS-CoV-2, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа заболевших за минувший день госпитализировали 18 пациентов, 34 — лечатся на дому. 49 жителей республики заразились контактным путем, еще три случая — завозные. Наибольшое число инфицированных выявлено среди жителей в возрасте от 30 до 50 лет — 15 человек, от 60 до 70 лет — 14 зараженных, несовершеннолетних — нет. Среди жителей Казани — 23 новых носителей вируса, восемь проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, в Чечне продолжает улучаться ситуация по коронавирусу. Число заболевших ежедневно снижается, а число коек в ковидных госпиталях сокращается из-за ненадобности. В феврале в Чечне было госпитализировано 477 пациентов с диагнозом COVID-19. За этот же время выписаны в связи с выздоровлением 544 человека.

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