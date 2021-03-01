Ярославль, , 12:25 — REGNUM Директор департамента здравоохранения Ярославской области Василий Тубашов стал донором антиковидной плазмы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный канал правительства Ярославской области по ситуации с коронавирусом.

Василий Тубашов во время процедуры Yarregion.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM 1 марта в Ярославской области началась заготовка антиковидной плазмы. Среди первых добровольцев оказался и глава областного депздрава, который перенес коронавирусную инфекцию в бессимптомной форме, будучи еще директором Ярославской областной клинической больницы.

«Я регулярно сдаю кровь и являюсь донором со стажем. Поэтому, как в регионе появилась возможность сдать кровь на антиковидную плазму, сразу же это сделал. Сам переболел в бессимптомной форме и по критериям отбора подхожу для того, чтобы быть донором этого вида компонента крови. Объем забора плазмы составляет 600 мл и это позволяет помочь 2−3 больным коронавирусом, находящимся в тяжелом и состоянии», пояснил директор департамента здравоохранения Ярославской области Василий Тубашов.

Забор крови на плазму Yarregion.ru

Сама процедура занимает около часа. Пока кровь на антиковидную плазму сдают только кадровые доноры, забор компонента производится на Ярославской областной станции переливания крови. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший новой коронавирусной инфекцией, имеющий отрицательный анализ на ковид и через 14 дней после окончания заболевания.

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