Воронеж, , 12:57 — REGNUM Большинство мероприятий, приуроченных к празднованию широкой Масленицы, в Воронеже в этом году будут проводиться в онлайн-формате. Программа праздника опубликована 3 марта на сайте администрации города. Решение принято в связи с ограничениями, действующими из-за коронавируса.

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Традиционная масленичная неделя в этом году проходит с 8 по 14 марта. При этом общегородские мероприятия состоятся в дистанционном формате — конкурсы, состязания, концерты и даже мастер-классы по приготовлению блинов. В оффлайн-формате состоятся только праздники во дворах, несколько мероприятий пройдут в клубах микрорайонов города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронежстат подсчитал «индекс блинов» для воронежцев в 2021 году. Стоимость приготовления порции блинов на семью за год выросла на 12,5% — за счет существенного подорожания фактически всех ингредиентов, необходимых для блюда, кроме соли.