Пермь, , 11:45 — REGNUM В Пермском крае выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 3 марта оперштаб по борьбе с COVID-19. В больницах лечение получают 49 человек, еще 128 пермяков находятся дома под наблюдением медиков.

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Для сравнения, на 2 марта за сутки было зафиксировано 184 носителя коронавируса. Ежесуточный прирост случаев заражения в регионе держится на уровне 0,4%, а коэффициент распространения составляет 0,897 (на 2 марта — 0,879).

С конца марта 2020 года в Прикамье зарегистрировано 47 392 случая заражения. От коронавирусной инфекции оправились 39 671 человек. на сегодняшний день в больницах находятся 855 пациентов с COVID-19.

Жертвами коронавирусной инфекции с начала пандемии в регионе стали 1752 пермяка (в том числе шестеро за последние сутки). Причиной смерти еще 1185 носителей коронавируса названы сопутствующие заболевания.