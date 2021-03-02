Москва, , 14:19 — REGNUM Идея о введении ковидных паспортов и сертификатов для тех, кто прошёл вакцинацию, в Евросоюзе вызывает настороженную реакцию. Об этом 2 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам двусторонних переговоров с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

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«Это, как я понимаю, идея, которая разрабатывается. Она, как пишут коллеги в Европе, неоднозначно воспринимается в европейских странах, и к этому замыслу брюссельской бюрократии, в общем-то отношение даже не двоякое. Многие высказывают следующие соображения: получается, что эта задумка противоречит правилам демократии, потому что есть решение в странах Евросоюза о том, что вакцинация — дело добровольное», — заявил Лавров.

«Если будет введён так называемый ковидный паспорт, то это будет противоречить принципам добровольности», — указал он.

По его словам, Россия проинформирует европейских коллег о том, что рассчитывает на принятие решения, которое не дискриминирует российских граждан.

«Посмотрим, чем это закончится. Надеюсь, решение будет приниматься с учётом стран-членов, а не навязываться им. Фактор добровольности вакцинации очень серьёзный. Но как это скажется на возможностях российских граждан, пока ещё ничего не могу сказать. Надо дождаться окончательной развязки в этом вопросе», — подчеркнул министр.

О том, что страны Евросоюза намерены разработать систему единых электронных паспортов вакцинации, ранее заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам видеосаммита Евросоюза, на котором обсуждали меры по борьбе с пандемией коронавируса.