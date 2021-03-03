Калуга, , 17:31 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 101 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 3 марта. Днём ранее, 2 марта, в регионе было зарегистрировано 100 случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 30 тыс. 122 человек, 2065 человек находятся на лечении, 27 тыс. 796 человек выздоровели, 261 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (431), в Обнинске (179), Боровском (123) и Малоярославецком (119) районах.