Москва, , 11:16 — REGNUM За последние сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 333 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

«Зафиксировано 333 летальных исхода», — рассказали в штабе. При этом отметили, что полностью справились с болезнью за эти сутки 11 277 человек.

Всего в России с начала эпидемии от COVID-19 умерли 86 455 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 11 571 случай заражения коронавирусом.