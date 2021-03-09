Элиста, , 15:05 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано 26 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 9 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

В настоящее время в Калмыкии занято 465 ковидных коек. Состояние 12 пациентов врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 3 734 человек.

С начала пандемии в республике установлено 19 тыс. 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Справились с COVID-19 — 18 380 пациентов. 302 человека скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё 27 жителей Калмыкии заразились коронавирусом