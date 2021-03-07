Москва, , 16:20 — REGNUM Госпитализированная с COVID-19 певица Людмила Лядова, поражение легких которой составляет 75%, пошла на поправку. Об этом 7 марта сообщил ее представитель Виталий Мирошников журналистам ТАСС.

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«Пошла (в состоянии здоровья Лядовой — прим. ИА REGNUM) положительная динамика», — сказал Мирошников.

При этом он добавил, что 95-летняя артистка, которая недавно смогла поговорить по телефону, продолжает пользоваться кислородной маской.

Как передавало ИА REGNUM, народная артистка РСФСР, композитор, пианистка и певица Людмила Лядова, которая ранее заразилась коронавирусом, была госпитализирована в больницу в Москве 27 февраля.

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