Красноярск, , 12:25 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 155 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 62 723. По данным Роспотребнадзора, темп прироста за сутки — 0,2%. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 марта в краевом оперштабе.

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Выздоровели после COVID-19 в регионе 58 000 человек, в том числе 149 — за последние сутки.

Напомним, 28 февраля в Красноярском крае было зарегистрировано 157 случаев заражения коронавирусом.

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