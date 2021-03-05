Юрга, Кемеровская область, , 07:42 — REGNUM В Юрге в торговом центре «Виктория» открыли временный пункт вакцинации от коронавируса. Он стал седьмым на территории Кемеровской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.

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«Горожане, совершая покупки для дома, с удовольствием проходят обследование и ставят прививку от новой коронавирусной инфекции. Для прохождения вакцинации не требуется предварительной записи. При себе достаточно иметь паспорт, полис ОМС или СНИЛС для введения данных на Единый портал государственных услуг. Вакцинация проводится бесплатно», — отметила заместитель главного врача Юргинской городской больницы Наталья Рябовалова.

Согласно официальным данным, вакцину «Спутник V» поставили уже более 70 тысяч кузбассовцев, в том числе более 30 тысяч жителей региона (45% от всех привившихся) — старше 60 лет.