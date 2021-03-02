Москва, 2 марта 2021, 13:06 — REGNUM «Британский» штамм коронавируса не является штаммом в полном смысле этого слова. Об этом во время онлайн-брифинга на тему «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).
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«Новый «британский» штамм коронавируса — это неправильная формулировка. Все штаммы есть в национальных коллекциях. У нас есть три новых штамма — SARS, MERS и «корона». Британская версия — тот же COVID-19, только с мутацией конкретных частей, и всего там 20 мутаций в отдельных фрагментах, которые позволили получить большую контагиозность по сравнению с предыдущими. Есть отличительные признаки чисто в клиническом смысле», — сказал Онищенко.
По его словам, данный вид коронавируса — это «новый подтип коронавируса SARS-CoV-2, и у него произошли изменения в гене, кодирующие SPA и белок»: «Все вакцины, которые были изобретены раньше этого штамма, будут работать против него. Все штаммы, заходившие на человеческую популяцию