Москва, , 13:06 — REGNUM «Британский» штамм коронавируса не является штаммом в полном смысле этого слова. Об этом во время онлайн-брифинга на тему «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

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«Новый «британский» штамм коронавируса — это неправильная формулировка. Все штаммы есть в национальных коллекциях. У нас есть три новых штамма — SARS, MERS и «корона». Британская версия — тот же COVID-19, только с мутацией конкретных частей, и всего там 20 мутаций в отдельных фрагментах, которые позволили получить большую контагиозность по сравнению с предыдущими. Есть отличительные признаки чисто в клиническом смысле», — сказал Онищенко.